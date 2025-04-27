權宜輪「鼓浪嶼號」近岸航行再惹議 海巡廣播要求保持安全距離

「鼓浪嶼號」近岸航行肉眼可見。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/27 08:48

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕百慕達籍權宜輪「鼓浪嶼號」郵輪26日從宮古島返回香港途中，再度引發爭議。軍事粉專「Taiwan ADIZ」指出，該輪於上午8時08分關閉船舶自動識別系統（AIS）訊號，行蹤不明，直至10時38分才恢復訊號。11時48分，該輪航行距墾丁岸邊過近，中華民國海巡署立即廣播，要求其保持安全距離。

「Taiwan ADIZ」強調，鼓浪嶼號25日通過台灣南部海域時，距岸過近，且短暫關閉AIS訊號，行徑異常。該粉專警告，該輪6月中前預計有26次類似近岸航行，非「無害通過」，而是「統戰威脅」，恐對台灣安全構成隱患。海委會曾表示，海巡署自該輪進入台灣海域後即持續監控，並與航港局配合國安機制，建立「密注船舶資料庫」，以追蹤可疑船隻動態，確保海域安全。

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此前，鼓浪嶼號18日中午行經屏東恆春墾丁外海，距岸不到1海浬，引發熱議。當時，有人從船上拍攝海岸線影片，附上簡體字「前方的島嶼就是台灣墾丁，這是我距離台灣最近的一次，台灣是中國的」，引發統戰疑慮。管碧玲當時回應，國人已識破此類「小動作」，政府透過跨部會聯合機制管理海上目標。海巡署自4月16日14時起監控該輪，確認其保持航向、航速，朝東北航行離開台灣海域。

「Taiwan ADIZ」指出，鼓浪嶼號載客量高達1800人，若滿載，相當於團級以上兵力，頻繁近岸航行若成常態，可能威脅國安。該粉專呼籲，政府應要求此類船隻保持至少12海浬距離，以確保國安應變空間。海委會則強調，「外國船舶無害通過中華民國領海管理辦法」由航港局主管，海巡署將持續針對中資權宜船加強監控，尤其在海纜區的活動，防範潛在破壞。

海巡廣播內容為：「鼓浪嶼輪，為確保航行安全，請貴輪不要近岸航行，請保持距岸安全航行距離，以維護貴輪航行安全，謝謝配合。」鼓浪嶼輪回覆：「鼓浪嶼輪收到。」

26日的海巡廣播行動顯示，台灣對鼓浪嶼號的監控已更加積極。「Taiwan ADIZ」建議，海巡署不僅應強化巡查，還與相關單位協同作戰，確保海域安全無虞。

對於該輪短暫關閉AIS的行為，粉專分析，可能意圖規避監控，但海巡署迅速反應，展現捍衛領海的決心。面對頻繁的權宜輪活動，台灣需透過科技與跨部會合作，構築更嚴密的海上防線。

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