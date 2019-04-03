違規商品多！6都夾娃娃機大查核 逾7成店家恐違法

2019-04-03 10:55

〔記者陳宜加／台北報導〕行政院消保處與消基會首度聯合查核日益氾濫的「夾娃娃機」，發現距離校園在100公尺內的比例近2成，且有7成5店家陳列商品包含情趣用品、電子菸、食品、醫療器材，恐全數違法；不僅如此，多數台主或店家未到場，配合度低。

消保處長劉清芳表示，去年查核夾娃娃機，發現陳列商品五花八門，包含食品、藥品，恐有違反法規疑慮。全國有8000多家夾娃娃機店，每家多則200多部機台，且夾娃娃機通用，若機台陳列物品有害身心健康，消費者影響堪虞。

消基會董事長雷立芬表示，消基會長期關注消費議題，重點在於兒童與青少年，雖然夾娃娃機屬於「二代選物販賣機」，而非「電子遊戲機」，但夾娃娃機性質應適合成年人，一旦出現在校園周邊，影響學生，尤其陳列商品種類更須關注。

消基會今年針對6都共143家夾娃娃機店，調查結果，台北市有3成距離學校不到100公尺、新北市24％、桃園市28％、台中市14％、台南市不到10％、高雄市則是0，顯示在學校周邊氾濫程度高。

消保處則調查20家夾娃娃機店，陳列玩具商品占最大宗，超過58％，其次為電器與電子商品、一般性商品與文具、織品、服飾、食品、化妝品等商品；其中，標示不符規定共計14家、疑似陳列違規商品則有15家，比例均超過7成。

消基會調查機台陳列商品，赫然發現電子菸、包含交友資訊的「交友盒」、女性內褲、性感動漫商品、成人玩具、按摩棒，不宜青少年使用，更有違法之虞。

消保處統計，違規商品包含跳蛋、按摩棒、電子菸、簡體字泡麵、醫療器材、或違法改裝彈跳台，涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法、菸害防制法、食品安全衛生管理法、動物傳染病防治條例、藥事法、電子遊戲場業管理條例、甚至涉及賭博罪。

消保官王志宏批評，高達37.5％店家與台主兩者均未到場，台主未到場比例更高達83％，原因多為電話無人接聽或上班不克到場。不合格者已由經濟部中部辦公室、衛生福利部食藥署督促地方政府聯合社會局、衛生局與警方查處。

雷立芬建議主管機關，夾娃娃機應全面回歸「電子遊戲機相關管理辦法」，統一由經濟部納管，分級與限制入場年齡，同時加強查核、釐清店家與台主的法律責任歸屬，方能徹底解決亂源。店家也應落實陳列商品把關責任，以免涉法。

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