「夾娃娃機」4/1起大查稅！國稅局：月銷售達8萬應課稅

2019-03-31 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕報稅季即將來臨，然國稅局為加強稅籍管理、掌握稅源及防杜逃漏稅，將從明（4月1日）起進行大查稅，其中首度被列入營業稅選案查核的「夾娃娃機」，只要每月銷售額達到8萬元起徵點，就必須辦理稅籍登記並依法課稅。

國稅局從明天4月1日至年底12月31日止，將針對夜市、醫美診所、產後護理機構、寵物美容、旅館、夾娃娃機及網拍等行業，清查公司行號稅籍登記並瞭解實際營業狀況，以確認是否與實際營業情形相符，若有登記事項與現況不符者，國稅局將發函通知補辦，而逃漏稅者將依法補稅及裁處罰鍰。

而首度被列入營業稅選案查核重點的夾娃娃機，無論是出租機台給個體戶，或是個體戶承租機台，只要每月銷售額達到8萬元起徵點，就必須辦理稅籍登記並依法課稅。

國稅局提醒，營業人需自行檢視是否有違章情形，才能在未經檢舉及調查前，儘速向所轄國稅局自動補報補繳所漏稅款並加計利息，避免遭到罰則。

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