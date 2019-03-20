中彰娃娃機大盜落網 竟然是娃娃機台主

2019-03-20 11:54

〔記者湯世名／彰化報導〕台中市接連傳出至少10起娃娃機台財物遭洗劫案，娃娃機台主損失慘重，人人自危，就在警方全面追查之際，彰化市本月又接連傳出至少5起娃娃機台竊案，警方研判是同1名歹徒所為，日前循線將涉嫌犯下近20起娃娃機台竊案的何姓男子查獲到案，警方發現何男竟曾是娃娃機台主，涉嫌持萬用鑰匙行竊機台內的高檔財物，再上網便宜販售，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

彰化市永樂商圈多家娃娃機台接連遭竊，台主氣得向彰化警分局中華路派出所報案，警方過濾相關跡證發現，涉嫌行竊的歹徒應為同1人，擴大追查更發現，台中市在去年曾發生至少10起娃娃機台竊案，從相關路口監視器發現，中、彰兩地多起娃娃機台竊案的歹徒都是同1人，且歹徒都是利用萬用鑰匙打開機台，行竊高檔財物，令中彰娃娃機台主人人自危。

警方分析比對資料後，快速鎖定有多次竊盜前科的32歲何姓男子涉有重嫌，日前持搜索票前往何嫌台中市租屋處搜索，當場起出失竊車牌及犯案時所戴全罩式安全帽，以及遭竊的娃娃機財物等證物。何男坦承犯案，並供稱是因為缺錢才鋌而走險，因為曾當過娃娃機台主，深諳娃娃機台相關作業流程，因此鎖定娃娃機台下手。

中華路派出所長黃登貴指出，何男涉嫌騎乘租來的機車，再搭配另外偷來的車牌後，在台中、彰化等地洗劫娃娃機台內的藍芽耳機、小音響等價值在1000元至2000元不等的高單價商品，再上網以便宜價格售出，警詢後依竊盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦，檢察官向彰化地院聲請羈押獲准，並擴大追查是否涉及其它相關竊案。

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