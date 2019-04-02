高雄護理之家2名慢性精神病患 群聚感染腸病毒D68型

2019-04-02 15:20

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市某醫院附設護理之家收治的2名50多歲慢性精神病患，上週傳出腸病毒D68型群聚感染，所幸皆屬於輕症，衛生局提醒，腸病毒D68型主要以上呼吸道症狀為主，家中孩童若出現急性肢體無力或麻痺等神經性併發症，可能造成永久性後遺症，應儘速送醫。

每年4到9月是腸病毒的流行季，高雄市上週腸病毒健保門診及急診達482人次，全國累計4例腸病毒併發重症，分別71型2例、D68型及克沙奇A10型各一例。另全國累計5例腸病毒D68型個案，包括高雄市某護理之家2例D68型群聚感染。

衛生局疾管處表示，這2名感染D68型病患，是收治在某醫院附設護理之家的慢性精神病患，上週2人均出現發燒、咳嗽及流鼻水等上呼吸道症狀，經過檢測確認感染D68型腸病毒，所幸2人均屬於輕症，護理之家內另有多名住民也出現上呼吸道症狀，經檢查均排除感染腸病毒。

衛生局疾管處表示，有別於其他腸病毒常見的手足口病或疱疹性咽峽炎等典型症狀，腸病毒D68型的表現以發燒、流鼻水、咳嗽等上呼吸道症狀為主，少數病患會發生肺炎、腦炎及肢體麻痺等併發症，一旦出現肢體無力或麻痺症狀可能造成永久性的後遺症，需長時間復健，因此呼籲家長應格外警覺幼童健康安全。

衛生局今在義大大昌醫院舉辦「2019護健康醫童洗手趣」創意腸病毒宣導，以獨創可愛卡通人偶「水精靈洗手寶寶」，透由戲劇生動活潑表演、現場帶動跳健康洗手歌，將腸病毒居家照護融入創意表演，以加強民眾對腸病毒防治的知能。

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