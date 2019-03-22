近日到過松山區、西門町好樂迪民眾要注意 北市爆德國麻疹群聚感染

2019-03-22 16:26

〔記者吳亮儀／台北報導〕疾病管制署今天發布新增一起德國麻疹案例，家住北部的30多歲女性今天確診感染德國麻疹，她與國內首例感染的病患有曾共同參加德州撲克競技活動，疾管署因此研判這是一起群聚感染事件。

根據病患的活動史，她曾經到台北市松山區參加台灣華人德州撲克競技協會、松山區統一超商門市用餐，以及曾到北市西門町的好樂迪西寧店。

疾管署表示，這名目前居家隔離中，衛生單位已掌握親友、同事等相關接觸者共38人，將持續追蹤觀察到4月15日。

另由於個案可傳染期間曾有公共場所活動史，且曾到德州撲克協會參賽，由於觀賽會員或民眾人數難掌握，協會已用電子郵件通知所有會員約1000人自主健康管理，也提醒曾出入相關場所的民眾應提高警覺，並自主健康管理21天。

疾管署提醒，民眾若有發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴結明顯腫大，或伴隨全身性不規則丘疹等症狀，請與衛生單位聯絡，儘速戴口罩就醫並告知接觸史。

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