疫病》北市聯醫再爆流感群聚感染 仁愛院區50人預防投藥

2019-03-08 00:34

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市立聯合醫院和平院區日前才爆發十多人流感群聚感染，其中2人身亡。但有媒體接獲爆料，仁愛院區護理之家也發生流感群聚感染，台北市衛生局、疾管局證實，有6位護理之家住民出現發燒、呼吸急促等症狀，其中5人快篩為A型流感陽性，尚未釐清感染源，計50人接受預防投藥。據悉，聯醫今天（8日）上午才會完整說明，受訪時間屆時才公布。

有民眾向媒體爆料，仁愛院區護理之家爆發流感群聚，至少有8人發燒，院方還把流感患者轉入安寧病房及血液腫瘤科病房，而這2病房的收治病例本身免疫力低，難以抵抗護理之家群聚感染的患者傳染性，這種安排是罔顧其他病人生命安全。

媒體報導，台北市衞生局疾管科長歐佳齡說，院方4日通報3人出現類流感症狀，5日至7日則每天都新增通報1人，合計共6人，並非民眾所稱的8人。

至於遭疑將流感病患送至安寧病房及血液腫瘤科病房，歐佳齡說，該名送進安寧病房的流感患者，曾因出現疑似症狀做過流感快篩，卻可能因病毒不足等，快篩結果呈陰性，才送至安寧病房，但該患者後續仍有症狀，做第二次快篩才確認為陽性，並非明知染流感還送安寧病房；至於是否有流感病患送血液腫瘤科病房，因目前資料尚無法顯示病房種類，暫無法確認。

衛生局提到，目前仍在追查感染源，針對護理師、清潔工、外傭、醫師、其他住民等接觸者，約50人預防性投藥，持續追蹤。

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