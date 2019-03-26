雲林月子中心爆群聚感染 6名嬰兒感染RSV

2019-03-26 12:14

〔記者詹士弘／雲林報導〕虎尾一家月子中心月中爆發幼兒集體感染RSV（融和病毒），造成至少6個新生兒送大林慈濟，雲林台大及若瑟醫院急診，有的嬰兒住院7天才出院，原本每次喝奶120CC，現在只喝40CC，每3小時要拍一次痰，嬰兒家長對月子中心後續處理不滿意，雲林縣衛生局表示，可申請醫療糾紛調處。

李姓先生表示，他去年到雲林開設休閒農場，第二胎於2月14日出生，為了讓產婦及幼兒得到更好的照顧，他選擇虎尾這家有名的月子中心，每天收費6250元，一次就繳15萬8千元，沒想到3/3月子中心通知有寶寶感冒，停止親餵一週，3/8通知隔離；3/11月子中心出示檢驗報告，告知兒子沒有感染呼吸道融合病毒。

3/15月子中心早上告知其子有感冒症狀，派車前往診所看診，初步判定為上呼吸道感染，3/17近11點嬰兒呼吸急促、吐奶，馬上派車到醫院掛急診；3/18撥打電話詢問疾管署月子中心是否有如實通報，疾管署回覆13號有接到通報，且當地衛生局有配合到場請他們改善，目前控制中，13號之後就沒有新案例發生，但他家的小朋友是17號才確診。

同樣是受害者的另名家屬因無法時刻照護，要求護理之家請護理師照料，但院方卻說無法針對單一個案賠償，要他自行找其他家屬一起出來協調。

昨天多名受害者家屬與院方協調，李先生說，院方僅說會負擔住院的醫療費用，並說是否有疏失要由第3方公正單位認定，從頭到尾沒有主動協助的意思，至少有6人送急診，他的兒子前天才出院共住院7天，花錢事小，但孩子平白無故受苦，老婆也無法休息，讓他很心疼、自責。

衛生局表示，月子中心在嬰兒集體感染發生後，就表示願意賠償醫藥費用，雙方如果對相關賠償事宜有落差，可申請醫療糾紛調解；依規定發生集體感染，空間必須淨空2週，月子中心為安全起見，已決定對相關空間淨空1個月。

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