台灣燈會一卡通今下午3地同步開賣 排隊人潮減少

2019-04-02 15:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府與一卡通公司合作推出「台灣燈會紀念一卡通」買氣爆棚，縣府追印第5刷共計1萬張，除了昨天（1日）凌晨零時於Yahoo超級商城一卡通專區開放網購外，今天（2日）下午1時30分起也於屏東演藝廳、屏東戲曲故事館及恆春民謠館3地同步現場發售，不過，排隊人潮明顯比前4波少，到下午3點為止，上述3發售處均還有貨；燈流似有稍退之勢。

台灣燈會主視覺一卡通從1月底首波1000張開賣秒殺，2月份兩次追印5500張、3月中第四刷9000張又立即銷售一空，民眾反應熱烈，短短2個月內已賣出逾1萬5000張，受歡迎的程度超乎預期，一張售價100元的一卡通，在網路有人轉賣喊價300至500元不等。

燈會一卡通熱賣，縣府決定第5度追加共計1萬張，3000張4月1日於Yahoo超級商城一卡通專區發售，同時為服務屏中以南的民眾購買需求，其餘7000張一卡通於屏東地區分北、中、南三個販售據點，屏東演藝廳現貨供應3000張、屏東戲曲故事館（屏東縣潮州鎮建基路58號）、恆春民謠館（屏東縣恆春鎮恆南路168號）各2000張。

僅限今天（2日）下午1時30分至5時開放現場購買，4月10日上午8時可於郵政商城網購，以上皆每人限購5張，售完為止。

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