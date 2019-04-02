湖山水庫進水150萬噸 水位189公尺

2019-04-02 13:56

〔記者詹士弘／雲林報導〕湖山水庫啟用後成為雲林力抗乾旱的一大利器，但因水庫屬「離槽式」，沒有自己的水源區，加上枯水期間每天仍供水10到20萬噸，雖然3月因春雨進水增加150萬噸，但水位已從2月中的195公尺掉到目前的189公尺。

湖山水庫主任李炎任表示，湖山水庫於2016年4月2日啟用，主要用途為提供雲林縣民生用水、農業灌溉及養殖漁業用水，以減緩抽取地下水所造成地層下陷，最高蓄水量可達5676萬噸，目前蓄水量約1500萬噸。

民眾參訪湖山水庫時發現水庫水位很低，擔心用水會有問題；李炎任說，湖山水庫主要的水源來自清水溪，由於目前正值枯水期，必須考量保留清水溪下游水權量及生態基流量，所以無法進水，目前每天供水10到20萬噸，還屬合理範圍，每月初與水公司等單位開配水會議，將視民生農業用水需求及水庫儲水狀況調整供水。

李炎任強調，目前水庫儲水量確實不多，但雨季即將來臨，一場大雨就可能改變狀況，請民眾不用擔心，水庫水位會慢慢增加。

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