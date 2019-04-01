亮麗女高音唱進校園 小百合周月綺科大任教

2019-04-01 22:25

〔記者萬于甄／台南報導〕南台科大流行音樂產業系為提升教學品質，今年再邀請明星教師指導，由台灣歌壇「百合二重唱」中的小百合周月綺出任，親自教授演唱專修課程，周月綺的歌聲高亢、音質柔美，更曾榮獲金曲獎、金鼎獎、金龍獎等多項殊榮，也讓學生爭相搶修金曲老師的課程。

南台灣許多大專院校近年不讓北部學校專美於前，逐漸發展流行音樂影視產業學系，更找來許多「鍍金」的明星老師親自指導學生，像是遠東科大禮聘紅極一時的偶像少女團體「星星月亮太陽」中的「星星」胡曉菁，擔任該校流行音樂學系系主任，就引起不小的話題。

南台科大流行音樂產業系則邀請金曲歌王謝銘祐、資深音樂製作人黃大軍、新生代饒舌歌手黃偉豪等人擔任教師外，校方今年更聘請百合二重唱中的小百合周月綺出任教師，以多場演唱會與表演的寶貴經驗，不藏私完全傳授給學生，獲得全系師生的讚賞。

南台科大表示，流行音樂產業系效法國際流行音樂學院培育模式，希望引導學生在音樂創作、展演、影音科技與舞台製作中融入本地文化特質，並與國際流行文化接軌，而引進流行音樂產業界的名師，則是希望落實產學零落差，讓學生能銜接就業市場，共創「畢業即就業」之願。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/