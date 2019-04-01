今日限定》2019愚人節彩蛋 你發現了幾個？

2019-04-01 19:06

〔記者周采薇／綜合報導〕每年愚人節，就是各個品牌摩拳擦掌，比拼創意的時候。2019愚人節，你發現幾個彩蛋呢？該不會還好傻好天真？全部都相信了吧！在這一年一度，可以「合法整人」的日子，各家品牌跟大家開的小玩笑，只能說：「認真，你就輸了」！

每年都會推出愚人節活動的Google，今年也不例外。只要更新手機版的Google map，就可以在旁邊開啟，愚人節限定的貪吃蛇小遊戲。一共有七個場景可以選擇，操作方式和一般的貪吃蛇一樣，只要載到乘客就可以獲得分數。

各品牌的臉書小編們，更是卯足全力，PO出讓人哭笑不得的貼文。全聯貼出水底超市試營運的照片，尚青的生鮮海產，現點、現撈 馬上帶回家！蝦皮則是推出超蝦科技產品，有天使蝦味生棉、蝦漿洗衣精，還有護唇蝦膏等超蝦產品，還強調只要參與投票，就有機會搶先體驗這些產品。

想知道還有哪些愚人節小彩蛋嗎？那就趕快點開影片吧！

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