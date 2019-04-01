華航總經理謝世謙接掌董座 工會肯定

2019-04-01 19:26

〔記者陳宜加／台北報導〕華航董事長何煖軒下台，由總經理謝世謙接任，相關工會均表達肯定之意。華航企業工會表示，期待未來維持良好勞資關係；機師工會聲明「樂觀其成」，盼根本改善內部互信基礎。

華航企業工會理事長劉惠宗表示，若新任董事長對工會友善、勞資和諧、共創雙贏的目標也一致，相信對全體員工更有利，謝世謙是基層出身、資歷也深，在華航治軍甚嚴，近年華航勞資關係不和諧，引發兩次罷工，但事後勞資關係已有改善，希望未來能維持。

機師工會常務理事、華航機師陳蓓蓓表示，謝世謙在華航任職卅多年，身為華航人，樂見專業經理人且是基層出身的華航人帶領華航一起打拚，期許謝世謙以經營為理念，同時與工會溝通更順暢，讓公司蒸蒸日上。

陳蓓蓓說，工會樂觀其成人事案，二月十四日機師工會與華航簽訂團體協約，現階段並已建立直接且相對暢通的溝通管道；而在協商中，工會也感受謝世謙願意傾聽工會聲音與正面看待工會的理性態度，就事論事。

機師工會聲明，樂觀其成，並表達祝福與期許之意，深切期盼謝世謙接任董事長後，能逐步根本改善華航內部互信基礎薄弱的勞資關係現況，帶領華航上下同心，為公司營運、服務品質與飛航安全攜手努力。

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