華航協商重要人物謝世謙 靠相處取得對方信任

2019-02-15 21:34

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市機師工會罷工後，中華航空負責與工會協商的就是總經理謝世謙，對於能夠完成協商任務，謝世謙說，最重要的就是充分溝通，人跟人之間的信任，真的是要靠相處，這次協商最辛苦的就是溝通不良，因為協商初期雙方的表現，就呈現出勞資雙方長久以來的不信任；但過程中與機師工會代表接觸久了，他們都知道華航都是很真誠的在談，甚至到最後一場協商會，他到工會的小房間談時，也都沒有被嫌棄，最後可說是跟機師工會代表打成一片。

謝世謙說，協商開不開放直播，對於華航來說都沒關係，因為談的這些東西又不是見不得人；不過，在第一次協調會時，雙方光是程序就吵了兩個小時。但前兩次協商也是有將基本遊戲規則訂下來，對之後協商來說是件好事，所以從第三次協商開始，進度就非常的快。

對於機師工會的五大訴求，謝世謙說，知道工會很在意疲勞航班的問題，華航第一時間就釋出善意，確認大原則以飛時8小時以上3人派遣、12小時以上4人派遣。隨後針對10條特殊航班，華航也讓步5條讓工會感受到誠意，所以，工會在談判過程中也未再提出多航段議題，讓協商能繼續走下去。

被問到工會很重視的「秋後算帳」，謝世謙說，他去工會小房間時，跟他們談話特別對工會說，大家可以相信他，保證不會秋後算帳；隨後工會對於原本要求撤換主管的訴求，在聽華航說人事是公司治理，且協商主好不好有點見仁見智，就像父母對每個兄弟姊妹也會一視同仁，因此，協商順不順利，重要還是溝通管道及相關制度，所以他說公司會檢討後，工會就不再堅持。

至於工會弄一齣凌晨1點開始的「紅眼協商」，謝世謙說，就算要3點也可以，像是以前要跟人談事情，對方沒時間也是晚上11點開始談，所以，他對幾點協商都沒意見，最重要的是大家要有談的誠意，把事情做好最重要。謝世謙說，他當天體力方面完全沒有任何問題，就算要再談24小時都行！

謝世謙說，這次協商過程每一個點都很辛苦，但總是要克服，很感謝華航同仁不眠不休跟機師工會代表協商，讓整件事情能夠落幕。

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