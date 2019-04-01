弘光科大建置精簡型主機 雲端存取資料方便節能

2019-04-01 14:34

〔記者張軒哲／台中報導〕AI雲端時代來臨，弘光科技大學為了讓行政、教學系統雲端化，領先建置「超融合主機」與「樹莓派精簡型主機」整合環境，取代傳統型PC電腦，不僅更方便、省電、省錢，而且開機速度快。行政副校長蘇弘毅表示，學校導入這樣的系統，透過雲端平台，可以不受時空限制使用各種資源，對師生都相當便利。

蘇弘毅指出，過去學校每年必須要編列預算更新電腦設備，或需大量人力進行維修，現在利用新的系統，學校在教學上的業務可以在雲端執行，整合運算、儲存與網路，發揮超融合基礎架構的能力，動態調整主機資源，把效益極大化，作業更快速，降低許多維護成本，也可以減少電子垃圾。

圖資中心主任段翰文表示，傳統PC平均一台要價2萬5到3萬，幾年後電腦效能不佳或設備故障，就必須更新或汰換。弘光科大圖資中心團隊從去年４月起花了半年時間，運用強大的雲端後台，並以樹莓派製作出前端精簡型主機取代了原有PC，打造出一個節能高效的雲端環境。

段翰文指出，精簡型主機跟傳統PC在操作上沒有差別，上網速度滿足教學需求。導入初期樹莓派主機先在傳統架構上運作測試，經圖資中心團隊一步一步的整合與校正，順利完成樹莓派主機與應用雲的佈署，目前學校已完成３間雲端電腦教室的建置，未來校內將逐步擴大使用範圍。

「精簡型主機經濟實惠又節能減碳。」段翰文說，新研發的主機比傳統電腦至少省電10~15倍，耗電量低，建置成本只有傳統電腦的10分之１，故障率低。萬一樹莓派主機故障了便直接換新，比傳統PC維修更便利，管理更省時，目前學校運用在電腦教室、資訊檢索區、數位講桌上。

「精簡型主機用樹莓派做前端設備應用，主機外殼特別使用3D列印技術。」段翰文說，外觀刻上「弘光」兩個字，且具有散熱功能。上學期電腦教室開始正式使用，老師反應系統穩定且操作便利，弘光科大以樹莓派開發前端精簡型主機，並搭配超融合系統，建置雲端電腦環境，領先其他各校。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/