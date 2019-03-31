漁光島藝術節裝置藝術遭破壞 民眾水準差驚動黃偉哲

2019-03-31 15:39

〔記者蔡文居／台南報導〕2019漁光島藝術節於週六開幕，吸引大批眾前往參觀，也一躍成為台南熱門的打卡景點，但是開幕第一天就傳出現場的裝置藝術遭民眾破壞，讓不少民眾傻眼，並感嘆「這就是我們的公民水準」。台南市長黃偉哲今天也呼籲大家發揮公德心，愛惜現場的藝術品，並強調對於動手破壞的人，我們絕不寬貸。

漁光島藝術節開幕第一天，參觀人潮大爆滿，市府估計首日有2萬7000人參加。不過，今天傳出現場裝置藝術作品─「虹樹林」遭到破壞。不少民眾好奇或是以好玩心態搖晃該作品，造成「虹樹林」部分作品上方的球體與彈簧掉落。

有民眾就在網路上爆料，指作品已經被人為破壞嚴重，甚至民眾不聽勸，難過說，「只能用一句話形容：『面目全非』」。網友也紛紛留言加以譴責，感嘆「這就是我們的公民水準」。

此事也引起台南市長黃偉哲的關切，他今天在臉書上張貼「拿出公德心，保護漁光島」的貼文，呼籲大家發揮公德心。

黃偉哲表示，2019漁光島藝術節 開幕第一天，美麗的「虹樹林」便遭到破壞。漁光島上的藝術品，是藝術家與策展團隊長期努力的成果，需要大家的珍惜。

他說，作為市長，他呼籲民眾發揮公德心，愛惜現場的藝術品，對於動手破壞的人，我們絕不寬貸，也請民眾 #勇於勸阻或舉發，希望大家一起守護我們的藝術節。若見到破壞請立即報警或通報1999。

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