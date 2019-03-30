高市200多家企業 關燈響應「地球1小時」

2019-03-30 23:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局今晚響應全球「Earth Hour 地球1小時」關燈行動，200多家企業今晚同步關閉建物外牆燈飾照明1小時，並以耗能極低的特製LED排列出「60+」視覺呼應主題，省電683度、減碳450公斤。

環保局今晚首度在夢時代百貨的夢想廣場，舉辦「愛熄地球關燈1小時」活動，由環保局長袁中新與各界代表嘉賓，一同啟動熄燈儀式，高市200多個知名景點、百貨商家、企業大樓等響應，同步於今晚8時30分至9時30分，關閉建築物外牆燈飾照明，並以耗能極低的特製LED排列出「60+」視覺呼應主題，號召大家共同響應，一起愛惜地球。

環保局表示，今年響應關燈活動有高雄市立總圖、高雄展覽館、大東藝術中心、高雄流行音樂中心、紅毛港文化園區等知名建物，還有夢時代百貨、義大世界、大立百貨、福華飯店、福容飯店及水京棧國際酒店等。

此外，今年更加入多家知名連鎖門市，如屈臣氏、麥當勞及肯德基等，均共同參與響應，今年關燈1小時成果，估計節省683度電力，減少450公斤二氧化碳排碳量。

環保局局長袁中新表示，藉由關燈1小時活動，倡導節能減碳愛地球，喚起人們以實際行動，應對全球暖化的意識，呼籲民眾將節能減碳精神，落實在生活中的每個層面，讓自己的一份小力量，化作翻轉地球暖化的原動力。

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