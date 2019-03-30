新北春遊補助每人500元 4/1開跑 新北文化場館同步加碼優惠

2019-03-30 14:49

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市觀光旅遊局的春季暢遊新北市，搭配交通部觀光局「春遊自由行補助方案」，自4月1日至6月30日，週日至週四入住有參加活動的觀光旅館、旅館或民宿，每房每晚補助5百元（每一個身分證字號限使用1次），18歲至40歲青年入住新北市經典小鎮（瑞芳區）民宿還可加碼再補助5百元1次，讓民眾暢玩新北，有機會享有千元住房補助。

觀旅局專委陳靜芳說，想申請「春遊自由行補助方案」的民眾，請事先撥打電話向旅宿業者「查詢補助經費剩餘額度」及「聲明我要用春遊補助訂房」，活動僅開放電話訂房，不開放訂房平台等方式，若業者自行公告採認的訂房方式，以業者公告為準。

陳靜芳說，只要在4月30日前入住新北市境內合法旅宿，出示相關證明（住宿訂單、房卡、住宿憑證等），包括新北市博物館舍（如新北市坪林茶業博物館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、新北市立淡水古蹟博物館）或府中15新北市動畫故事館DIY課程體驗，都會提供消費特定優惠與超值折扣。

另外，4月下旬起參加團體旅遊來新北市住1晚，限量前7千名加碼贈送在地深度體驗活動及辦手禮，參加自由行和團體旅遊都可以再上網抽獎，6月起週週抽大房二房三房住宿券，相關訊息請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客Facebook粉絲團或上活動官網查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/