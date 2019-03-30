「馬蓋先」給靈感！挖平行隧道救出受困洞中2幼犬

2019-03-30 08:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕百戰天龍「馬蓋先」重出江湖!台灣動物緊急救援小組今為搶救受困洞中兩幼犬，救援人員化身「馬蓋先」挖平行隧道， 點子出自民國70年代美國影集，六、七年級生網友稱讚「帥啊!」

台灣動物緊急救援小組為了營救2隻受困在洞中兩幼犬，情急之下搬出台灣70年代美國影集「百戰天龍馬蓋先」曾使用過的「平行隧道救援法」，多位志工合力在魚塭旁開挖一條平行隧道，終於成功救出兩隻受困多日、吃土維生的幼犬。

台灣動物緊急救援小組接獲通報，在高雄永安魚塭區旁，有兩隻幼犬卡在坑洞中，已經長達一個多星期，只能吃土維生，就要餓死；大隊長倪兆成獲報後，與多位救援志工趕赴現場搶救。

因洞口狹窄人無法鑽入，洞又深入地下，救援困難，就在大家無計可施之際，台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成突然靈機一動，從邊坡挖掘一條平行隧道，再靠伸長手臂，果然成功將兩隻幼犬救出洞外；發現牠們大便裡全是泥土，證明的確吃土度日，相當可憐。

倪兆成說，美國影集「百戰天龍」主角「馬蓋先」常在緊要關頭運用智慧化險為夷；在民國77年首映的該影集第四季第三集「化外之民」（The Outsiders）當中，馬蓋先為了營救兩位受困深井中的愛米許（Amish）小孩，又怕從井的正上方挖掘會讓鬆軟土石掉落壓死受困者，因此在距該井數公尺處開挖一條橫向平行隧道，成功救出受困小孩。

大隊長倪兆成情急之下如法炮製，用同樣的原理，果然成功救出兩受困幼犬，類似的救援工法其實也常被國際救難團體使用，例如：救援受困礦災深處的礦工，或救援深陷地震瓦礫堆中的災民等等，挖掘平行隧道切入營救的方法常被應用。

倪兆成說，他救援任務二十多年來運用過許多特殊的方法救援，常常靠的是臨場反應，他希望這次成功的救援經驗，可以提供各地動物救難人員參考。

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