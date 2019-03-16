屏東驚傳轎車拖行虐貓 動保團體籲警追查

2019-03-16 07:43

〔記者陳文嬋／高雄報導〕屏東今驚傳有人以轎車拖行虐貓，引發眾多網友憤怒，台灣動物緊急救援小組呼籲警方儘速查辦，聯絡當事人出面說明，如查證屬實為虐貓行為，應依動物保護法嚴懲。

台灣動物緊急救援小組表示，有網友今凌晨張貼於臉書動保社團，指屏東龍泉地區有駕駛開著小轎車將貓咪綁在車後拖行；照片一貼上網立刻引發眾多網友憤怒，揚言將駕駛肉搜出來。據警方表示，已有人報案，目前還在聯繫車主了解情況。

台灣動物緊急救援小組指出，根據網友提供的照片，一輛綠色小轎車車尾疑似用繩索綁著一隻貓被拖行，但由於目前只有一張照片，並無連續性影片可以進一步佐證，無法判斷後方是否真的是活生生的貓咪或其它動物或物品。

小組發言人倪京台指出，因照片拍攝車牌明顯，呼籲警方儘速查辦，聯絡當事人出面說明，如查證屬實為虐貓行為，應依動物保護法嚴懲。

據龍泉派出所警方表示，確有接獲相關報案，但依據車牌追查，發現並非龍泉當地車輛，正聯繫車主說明，至目前為止還沒有新消息。

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