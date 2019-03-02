世界野生動植物日倡保育 新北去年查獲逾10起違法案件

2019-03-02 13:10

〔記者周湘芸／新北報導〕3月3日為「世界野生動植物日」，新北市動物保護防疫處指出，去年除救援受傷野生動物，也破獲11起違反野生動物保育法案件，盼民眾共同配合保育野生動植物。農業局長李玟也提醒，若民眾發現受傷的野生動物，應立即通報動保處處理。

新北市動保處去年1月曾查獲新北市土城區有人違法飼養多種保育鳥類，包括黃鸝、朱鸝、黃腹琉璃等，最終依違反野生動物保育法第18條規定，交由保七總隊刑事警察大隊函送偵辦。此外，去年4月也曾在板橋區查獲違法飼養保育類柴棺龜，此龜種目前正面臨棲地消失、盜獵及走私等問題。

動保處處長陳淵泉表示，去年查獲違反野生動物保育法案件共有11件，目前未看出每年有遞增或遞減的趨勢，主要仍是多宣導民眾共同保育動植物的重要性。若民眾違法獵捕保育類野生動物來飼養，可處6月以上五5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金。

候鳥在每年1、2月會過境台灣，其中，新北市金山區常是候鳥北返行程的補給站，同時也吸引大批賞鳥人潮。農業局長李玟表示，野生動物保育需要仰賴民眾的配合，除了觀賞時保持距離，避免過度侵擾，如果民眾若在路邊或是家中發現受傷野生動物，應立即通報動保處處理，切勿將牠們帶回家中飼養，以免觸法。

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