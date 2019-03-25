母愛真偉大！狗媽肉身擋吊車保護貨櫃下6初生幼犬

2019-03-25 07:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕 母愛真偉大！

高雄茄萣區興達港附近一處工地進行貨櫃吊掛作業時，突然有一隻母狗衝向吊車正前方，用肉身阻擋吊車作業，並持續向駕駛狂吠，工作人員這才發現貨櫃下方有一窩共6隻剛出生的幼犬；現場立即暫停吊掛作業，並通報台灣動物緊急救援小組趕往現場營救，成功將整窩母子狗救回動物醫院安置。大家在現場看到這一幕，都感動稱讚「母愛真偉大」。

台灣動物緊急救援小組志工今天至動物醫院探望救回的母犬及6隻正在哺乳的幼犬，為牠們加油打氣；獸醫師表示目前母子均安，但在外流浪營養不良，會補給高熱量飲食，並做健康檢查，待牠們斷奶並恢復健康後，再開放認養。

高雄茄萣區興達港附近靠崎漏村的一處工地進行貨櫃吊掛作業時，突然有一隻母狗衝向吊車手臂正前方，用肉身阻擋吊車作業，還對著操作人員狂吠不停，好像在喊「停止！停止！」，現場工作人員認為極不尋常，開始注意四周，這才發現貨櫃下方藏有一窩共6隻剛出生的幼犬。

現場立即暫停吊掛作業，並通報台灣動物緊急救援小組馳援；救援志工趕往現場，發現6隻幼犬才剛出生，還未斷奶；因幼犬位在貨櫃正中央底部，伸手完全觸碰不到，大隊長倪兆成只好整個人趴在地上，手持伸縮拉桿式套網，才將6隻幼犬慢慢從貨櫃下方移出。

由於現場工程正在進行中，並不適合這窩流浪母子狗生活，台灣動物緊急救援小組將整窩母子狗帶回高雄市區的動物醫院安置，讓狗媽媽能補充營養，安心「做月子」哺餵幼犬，並做一系列健康檢查。

台灣動物緊急救援小組救援志工與現場工作人員談論起母犬「肉身擋車」保護幼犬的舉動，都嘖嘖稱奇，並大讚狗媽媽好勇敢，「母愛真偉大」。

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