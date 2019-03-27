大學申請通過1階篩選人數大爆量 補教業質疑「書審怎麼看？」

2019-03-27 18:36

〔記者吳柏軒／台北報導〕108學年度大學個人申請第1階段篩選結果今天公布，補教業者發現，不少科系過1階的人數暴增，更擔憂科系在第2階段的作業，部分僅看書審資料，評分佔比逾半，對於大學要如何透過書審來篩選學生，打上問號。

補教老師劉駿豪指出，今申請1階公布，清大電機系乙組預計過1階120人，不料實際過了506人；交大材料科學與工程系預計過1階66人，卻也實際過了234人，問題關鍵是取消學測5科總級分，上述科系又僅用2個學測科目作篩選，因此成績達標的學子爆量。

但劉駿豪統計，今年有30個大學科系的過1階人數破300人，公、私立大學的電機系、管理系、機械系、資工系、會計系等皆有；而原本預期大爆量的台大醫學系，招50名過221人，與成大醫招35名過305人，以及陽明醫A組的招35名過323人相比，反而情況還不嚴重，推測是成大醫及陽明醫的面試時間，與台大醫的時間錯開，高分群學生也會考量最有把握的科系，使得台大醫反而不如預期大爆量。

另，劉駿豪還發現，台大機械系過1階人數有315人，招生名額95個，但該系的第2階段僅需要書面資料審查，佔比50％，質疑「書審怎麼看？」不解如何從300多人中的書審，進行篩選排列，資料中的在校成績、特殊表現等項目的如何評分？呼籲未來大學招生用書審資料，應可說明清楚，如何排序評比，好讓考生準備。

台大註冊組主任李宏森表示，就簡章來看，台大機械系的書審資料會看在校成績排序、自傳與其他有利審查資料，在校成績就須提供名次，另也看優良事蹟、競賽成果、外語能力等，資優班證明也看，考生更可提供與機械工程相關的優良表現，未來也會建議科系，把書審的細部評分項目公布，讓考生有準備方向。

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