大學分發入學放榜 竹市明星高中表現亮眼

113年度大學放榜，新竹市竹科實驗中學錄取國立大學及醫學系比例超強，畢業生173人中有51人錄取台大，還有33人錄取醫學系及牙醫系。（記者洪美秀攝）

2024/08/15 16:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕113學年度大學分發入學放榜，新竹市明星高中表現優異，其中竹科實驗中學錄取國立大學有131人，佔75.7%，光是台大就有51人，包括台大電機系17人、台大資工7人，佔考生173人近3成，另清大19人，陽明交大29人，成大10人，政大4人，國外大學10人，另醫學系含牙醫達33人（包括台大醫學系3人及牙醫系2人），佔總人數比19.1%，表現最搶眼。

新竹女中錄取台大53人，清大80人，陽明交大38人，成大38人，政大33人，醫學及相關科系26人，共計268人。國立大學錄取率75%，另有錄取國外新加坡南洋理工大學等頂尖大學學生，學生整體表現優異。

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新竹高中今年升大學錄取台大、清大、交大、成大、政大等五校加醫科佔總畢業生5成以上，其中錄取醫科（含牙醫中醫）18人，國立大學上榜比例超過8成，另有10餘人錄取海外知名大學。

清華大學表示，今年大學部錄取人數沒有缺額。整體來說，若以平均分數作為排序依據，校內各系的排名變動不大。而全國考生選填志願的趨勢正朝向AI與電資領域靠攏。清大也投入相當大的資源來培養學生的AI素養，並且將AI科技融入課程中，學生可透過AI技術提高競爭優勢。

陽明交大今年錄取616名學生，同樣滿招無缺額。錄取的高中學校前五名是建中、成功、台中一中及師大附中和北一女。學生的整體表現，不管是理工或醫學及人文科系，錄取成績都與往年差不多。

113年度大學放榜，新竹女中今年有7成5學生進國立大學，表現亮眼。（記者洪美秀攝）

113年度大學放榜，新竹市國立新竹高中今年有8成學生進國立大學，表現優異。（記者洪美秀攝）

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