大學申請一階篩選出爐 中興高中11人榮登「六冠王」

2019-03-27 18:24

〔記者佟振國／南投報導〕大學個人申請第一階段篩選結果今天公布，國立中興高中共計656人次通過，國立大學228人次，佔通過率35％，還有11人申請6學系全部通過，樂當「6冠王」，「5冠王」也有17人，表現亮眼。

受日前南北多校串聯要要求終結放榜新聞影響，南投縣部分社區高中決定配合不公布大學個人申請第一階段結果，中興高中則是照常公布，校長張瑞杰表示，學生們都非常努力，通過台大、清華、交通、成功、政大等名校審核有22人次，其中2人通過台大公共衛生學系、森林環境暨資源學系；2人通過清大動力機械工程學系、音樂學系；成大多達12人，通過航空太空工程學系、經濟學系、材料科學及工程學系。

學測4科56級分的吳孝謙，高一時一度不適應新環境，成績不理想，但他沒有放棄，急起直追，目前通過台、清、交、成及中央等5校審核，成為「5冠王」，未來希望能就讀機械、航太相關學系。

單親的郭翰翔則因父親不幸意外過世，曾接受法律扶助基金會及犯罪被害人保護協會的幫助所啟發，他說未來也會盡自己所能去幫助別人，在學校參加童軍團學習服務的精神，也透過紅十字會學習基本救命術並擔任許多志工，目標是成大成星招生甲組。

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大學「個人申請」一階篩選今早公布 查詢網址看這裡

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