南投縣長林明溱爭取中國通關優惠 浙江省寧波將開設農產品綠色通道

2019-03-27 22:36

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣長林明溱率領經貿訪問團赴中國，爭取農產品通關優惠，南投縣政府表示，中國方面27日已同意將在寧波開設農產品綠色通道，未來台灣農產品銷到中國，可望快速通關，以確保農產品新鮮度，並有助於開拓長江三角洲經濟圈市場。

林明溱率團到中國爭取農產品通關優惠，對台灣農產銷往中國，影響最鉅。因為生鮮農產品，最重視保鮮期，通關時間拖太久，一但發生腐敗，受害的是農民。

南投縣政府表示，南投經貿訪問團27日拜會浙江省台辦莊躍成時，中國確定將在寧波開設農產品綠色通道，加速台灣農產品通關作業。

南投縣政府指出，打開寧波農產品綠色通道，台灣農產品即能從寧波登陸，不但可以快速通關，更可以面對長江三角洲廣大的消費市場，有利於後續兩岸經貿合作及未來發展。

林明溱隨後由相關人員陪同到寧波參訪環球航運廣場，並到舟山港穿山港區，了解港埠作業環境，經貿訪問團27日晚間搭機返台，後續將安排農產品出貨事宜，協助農民打開中國市場。

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