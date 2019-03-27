台大檢討校長遴選怪教育部 候選人吳瑞北批避重就輕

2019-03-27 16:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學校長遴選案昨由校方公布相關檢討報告，把責任推向教育部，批法規不完備，不認遴選有瑕疵，引發候選人之一的台大教授吳瑞北不滿，批校方避重就輕，無檢討誠意。

台大前年遴選校長，後由財金系教授管中閔獲選，但隨即爆發遴委蔡明興與管中閔間有利益迴避問題，管中閔的台灣大哥大公司獨立董事資訊未揭露，教育部、監察院都認定遴選具重大瑕疵，要台大檢討，但昨台大檢討報告出爐，遭外界質疑並無誠意，也惹曾是校長候選人之一的吳瑞北不滿。

吳瑞北在臉書 批評，台大校方的檢討避重就輕、毫無誠意，認為管的獨董爭議被監察院糾正，至少3名校長候選人都不知管兼職，遑論「檢舉」？但台大卻說其他候選人在遴選時沒檢舉，難以接受。

吳瑞北點出，教育部母法，就是課責校長遴選委員會要主動察查，找出執行職務有偏頗的人，另，台大人事室明知管有兼職卻知情不報，對於遴選的瑕疵也要負很大責任。

吳瑞北更說，台大走向百年，要開大門走大路，否則失了誠信，只為成全少數人，釐清不了真相，也會得不償失。

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