校長遴選爭議》台大檢討報告 反要教部檢討法規

2019-03-27

〔記者吳柏軒、林曉雲、謝君臨／台北報導〕台灣大學校長遴選案遭教育部、監察院指出有重大瑕疵，昨校方檢討報告出爐，僅六頁列舉缺失說明及精進作為，並批教育部法規不嚴謹，建議教部重新檢討。台大師生批校方和以往一樣狡辯，不具公信力；監委回應看不出台大虛心檢視，令人遺憾。學者呼籲教部別再袒護，否則自取其辱。

台大去年校長遴選面對爭議，遭教育部、監察院認定有程序重大瑕疵，但前教長葉俊榮仍發聘管中閔，但書要求台大三個月內提出檢討報告。管後續遭監察院彈劾，台大檢討報告內容則在昨天出爐。

其中對於台大專任教師兼職偷跑，台大未檢討，卻稱一○七年提出申請者皆循例同意，還要教育部適度鬆綁公校教授兼職原則。

校長遴選重要職務資訊揭露上，台大稱現行法規未要求校長候選人敘明營利企業的獨立董事職務，未來會修改基本資料表格，但認為遴委與候選人間的資訊揭露，不宜用道德標準。

學生會質疑高層獨斷撰寫 遴改陣︰粉飾爭議

在遴選爭議處理上，台大指教育部刪改台大辦法，使遴委會不能主動解除遴委職務；至於管中閔的獨董兼職則無疑義，並稱遴選程序皆依法，無不當與疑義；最後還指導教育部，人與人關係複雜，迴避條款宜慎重。

台大學生會長吳奕柔表示，該份報告無學生參與，未提報到校務會議上，連台大的行政會議師長都未過目，可能僅為少數高層獨斷撰寫。內容制式僵化，更抄襲去年遴委會或台大校方回覆教育部調查等說法，內容無太大差異，根本是交差了事。

台大教授︰單方面狡辯 無公信力及正當性

台大特聘教授陳炳煇認為，感覺管中閔已經定調，沒有要真正檢討校長遴選制度，且無關注該案的師生參與檢討，法律見解更僅單方面狡辯，完全無公信力及正當性。

台大遴改陣成員童昱文說，檢討未面對「正當法律程序」等原則性的問題，不斷粉飾這次遴選爭議，只停留在「都沒違法不當，只是受限於法規，所以有未盡事宜」的層次。

教長稱邀專家審視 學者籲勿再袒護

教育部長潘文忠表示，台大以此報告，回應社會各界對台大的質疑，將邀相關學者專家審視，並相信社會自有公評。

監委張武修回應，台大未能誠懇虛心地重新檢視過去遴選過程各項違失，並放棄以更高標準提升高等教育發展的決心，而與教育部斤斤計較，令人遺憾。

張武修說，監察院除另已彈劾台大新任校長管中閔兼職在案，對於管目前擔任球員兼裁判的情形，將予以關切調查，也會持續了解教育部及台大對於前項糾正是否改善，以回應國人對高等教育及台大的期盼。

監委高涌誠表示，從廿三日的台大校務會議，就可看出台大是採取這個立場，「可以預料」，但如果台大行政部分未做適當處理的話，後續可以再究責。

台大報告表格

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