智庫︰管僅是暫任 教部仍可保留聘任權

2019-03-27

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕前教育部長葉俊榮去年「勉予聘任」管中閔為台大校長，但其公文但書要台大遞交校長遴選的檢討報告。新前景公民智庫認為，教部公文顯示，管中閔僅是「暫任」校長，諸如檢討報告是否完善，乃至將來尚有公懲會等司法調查，重申教部仍保留校長聘任與否的權力。

針對昨天出爐的台大檢討報告，新前景公民智庫點出，台大根本未認真檢討，旗下學者日前已自發針對校長遴選作業發出八千七百多字檢討報告，昨已寄發給教育部參考，遴選程序瑕疵明顯，例如台大人事室明知管中閔跟遴選委員之一的蔡明興之間有利益迴避問題，卻選擇隱匿不報。

台大經濟系教授鄭秀玲更指出，管中閔當初申請到台灣大哥大公司擔任獨立董事，其填具的申請書中，注意事項第三款就寫明「須經書面同意，始得於校外兼職」，再加上教育部早在一○四年的函釋中，重新解釋公立大學教授兼職的原則，直批台大曲解法令，更直言管中閔前年六月就任獨董，但台大同意公文直到十月才發函，痛批管從頭到尾根本就是違法兼職狀態，並無事後補正空間。

台大特聘教授陳炳煇則認為，教育部這次聘管中閔，是有條件的「暫予聘任」，因除勉予同意外，還加上許多但書，包含要台大三個月內提出檢討報告，更強調台大案涉及遴選爭議，仍有司法案件，未來將配合案件調查結果依法處理，因此教育部至今仍保留管中閔校長職位的聘任與否權力。

教育部次長劉孟奇日前回覆立委柯志恩的提問，認為台大檢討報告涉及制度面，不涉及人。教育部表示，管中閔遭監察院彈劾，後續仍待公懲會相關司法調查與懲處出爐後，再另行處置。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/