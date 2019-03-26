管校長報告檢討教育部 潘文忠：社會自有公評

2019-03-26 13:57

〔記者林曉雲／台北報導〕針對台大校長管中閔送出的校長遴選爭議檢討報告，主要都在檢討教育部的錯，教育部長潘文忠今天受訪表示，他尚未看到檢討報告內容，相信社會自有公評，教育部對於所有大學的校長遴選制度改進措施已展開研議。

潘文忠今天下午出席「U-start10週年成果展頒獎典禮」前受訪表示，台大正式對校長遴選提出的檢討報告，教育部將邀請相關學者專家審視，檢討報告是當時教育部聘任管中閔為台大校長的但書，教育部會審慎以待，報告重點是要台大針對社會各界對台大的質疑作出回應，這才是教育部要求台大提報告的重大原因。

潘文忠指出，至於涉及教育部制度檢討部分，特別是校長遴選制度，教育部已啟動相關作業，但並非針對台大，希望使各大學校長遴選的資訊可更公開、程序可更透明，協助學校選出適合的校長，教育部專案小組將在檢討之後提出改進作為。

對於台大部分師生不滿檢討報告，潘文忠表示，檢討報告才剛送達教育部，需要進一步審視內容，師生對檢討報告的意見，教育部會重視和理解，台大校長遴選過程中存有的各項疑義，行政團隊應視為是使校務運作及行政推動更完善公開透明的改善因子，台大師生關切台大校務發展，也希望未來的台大是讓他們引以為傲的台大，管校長及行政團隊應全力以赴，不要辜負師生的期待。

台大校長遴選案遭教育部和監察院指出有重大瑕疵，並被教育部要求提出檢討報告，但台大在缺失檢討中均不認錯，反而指責教育部相關法條規定不夠嚴謹，要教育部檢討。

台大校長管中閔在校長遴選過中，被質疑有利益迴避、資訊揭露、違法兼職等各種問題，教育部和法務部召開專家學者會認定有重大缺失、監察院也提出糾正，前教育部長葉俊榮卻「勉予聘任」管上台，管後來被監察院彈劾，成為首位被彈劾的台大校長。

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