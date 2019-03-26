台大檢討校長遴選竟是指責教部 監委：斤斤計較、令人遺憾

2019-03-26 23:42

〔記者謝君臨／台北報導〕針對台灣大學校長遴選案，教育部、監察院均指有重大瑕疵，教育部並要求台大提出檢討報告，今報告出爐，台大非但不認錯，反指責教育部相關法規不夠嚴謹，建議教育部檢討；對此，當初糾正教育部及台大的監察委員張武修今表示，台大未能誠心檢視遴選案違失，而與教育部斤斤計較，令人遺憾。

張武修指出，台大是台灣歷史最悠久、規模最大、培養優秀學生最重要的機構；百年來，台大師生享有台灣人民最高大的景仰和期待，在台灣獨立民主發展的過程中，國人無不盼望台大能夠掌穩台灣的命脈，並不斷追求卓越，持續提升其水準，而與世界各國最好的大學齊名，並將台灣帶向先進國家之列。

因此，如何選擇台大校長，必然是台灣高等教育中最崇高、最嚴謹的；過去百年如此，未來亦將如此，受到最高規格的檢視；加上台大長期佔有國內高等教育最多的資源，由國人給予最大財源；在權力、義務相當之下，台大對校長的選舉，當然必須是全台各大學中，最嚴謹、最認真的選舉。

張武修說，過去3、4年間，教育部曾經歷幾所國立大學校長遴選產生的重大爭議，除了造成學校行政亂象，也影響學生學習及社會信賴；因此，教育部曾多次行文全國各公立大學，一再提醒校長遴選須嚴謹，以避免可能產生的爭議，台大當然是在這樣的規範之內。

可惜的是，台大在最近一次校長遴選中，負責的行政單位多次疏忽，甚至漠視教育部行文提醒，其中包括校長候選人資料的充分揭露，未能有效提供給所有的遴選委員和委員會，造成有心人士從中運作，疑似經由事先策畫，以及不公平、不合適的關切與遊說，企圖影響選舉的公平性與結果。

張武修說，針對教育部監督台大校長遴選過程中的失職，及台大行政部門執行業務的疏失，監察院已於去年8月予以糾正，並鼓勵及早改善，但台大對於教育部要求精進檢討所提出的報告，惜未能誠懇、虛心重新檢視遴選過程各項違失，並放棄以更高標準提升高等教育發展的決心，而與教育部斤斤計較，令人遺憾。

張武修表示，監院除了另已彈劾台大校長管中閔兼職在案，針對管目前球員兼裁判的情形，也將關切調查，並持續關注教育部及台大對於前項糾正是否已即時改善，以回應國人對高等教育及台大的期盼。

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