縣民搭大眾運輸遊綠博優惠取消 宜縣府改用鄉鎮週取代

2019-03-27 14:41

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭政府辦理的綠色博覽會將於30日開幕，至5月12日結束，由於縣府今年搭大眾運輸（火車加客運）遊綠博免費的優惠，僅外縣市民眾維持免費，縣民並無優惠，因此，縣府首度推出「鄉鎮週」優惠取代，每週特定鄉鎮民眾可憑身分證可免費遊綠博；農業處解釋，因縣民搭大眾運輸遊綠博的人數不多，今年採改採其它優惠方案回饋縣民。

綠博今年已邁入第20年，今年維持在冬山河生態綠舟舉辦，活為期44天，以「綠遊」為主題，規劃生態綠舟、農業實驗學校兩大區，合計十個館區，盼落實生產、生活、生態3生共構理念。

票價優惠部分，宜蘭縣政府除規劃「雙博」（綠博+蘭陽博物館）、「雙園」（綠博+傳藝中心園區）兩款套票及29日前到四大超商預購享有折扣等，還維持與去年相同，搭大眾運輸遊綠博免費的優惠，但僅限外縣市民眾，縣民搭火車並無優惠。

縣府基於回饋縣民的立場，今年首度推出「鄉鎮週」，3月30日至4月7日為冬山、羅東週、4月8日至4月14日為南澳、蘇澳週、4月15日至4月21日為壯圍、五結週、4月22日至4月28日為三星、大同週、4月29日至5月5日為宜蘭、員山週，最後5月6日至5月12日為礁溪、頭城週，每個鄉鎮市民可選擇在屬於自己的鄉鎮週，憑身分證件免費入園。

農業處長康立和指出，去年以低碳為主軸，推出搭大眾運輸免費遊綠博的優惠，但縣民因距離綠博場地近，真正使用公共運輸到綠博的人不多，大多大多數還是以開車為主，火車使用率不佳，所以才會決定取消縣民搭大眾運輸免費遊綠博的優惠，但縣府還是有推出「鄉鎮週」的優惠，藉由更多的優惠，來回饋縣民。

至於外界質疑，「鄉鎮週」是限制各鄉鎮的民眾，只能在特定時間遊綠博；康立和強調，每個鄉鎮的優惠期間長達七天，縣民還是有選擇，不會有限制的問題，且不論優惠期間或非優惠期間，還是希望民眾能多多支持綠博，到園區內走走。

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