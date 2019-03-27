海大簽署產學合作 協助緬甸發展觀光養殖

2019-03-27 14:04

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立台灣海洋大學校長張清風與緬甸SHWE PYI AYE公司董事長明佑特27日上午在海洋大學行政大樓2樓第2演講廳簽署產學合作意向書，未來將透過海大國際產學聯盟協助緬甸開發當地濕地生態保育、觀光及養殖產業。

海大表示，緬甸是東協會員國，近年來在投資法規方面頻頻鬆綁，積極招商引資，經濟快速成長，備受世界關注，由於富饒的自然資源以及優越的地理樞紐位置，成為臺商南向投資的新興地區。

張清風指出，為響應新南向政策，海大這幾年積極前進東南亞與當地學校與產業合作，協助培育人才及產業發展，這次與緬甸SHWE PYI AYE公司合作，希望建構產學合作平臺，引進臺商，協助緬甸開發萌韻吉（Moe Yun Gyi）濕地，進行氣候變遷和環境影響評估及水質監測，發展生態旅遊與泰國蝦的生態養殖等，協助產業發展。

海大產學營運總中心主任呂明偉表示，在科技部的補助之下，海大成立「水產水族新南向國際產學聯盟」，搭建產學研合作平台與國際市場連結，加速學術研究及國內產業發展與國際接軌，希望藉由海大在海洋、水產相關領域的研發成果，為產業提供人才與科研服務。

呂明偉說，目前海大國際產學聯盟已經有漢神國際、天基百鷗科技、昕穎生醫、迪弗斯科技及艾滴科技等企業加入，是我們這次與緬甸合作的重要產業夥伴，未來希望能有更多產業加入聯盟，組成產業團隊前進馬來西亞、越南、印度、泰國等南向國家，創造共榮契機。

萌韻吉（Moe Yun Gyi）野生動物保護區濕地位於勃固省，距離仰光2小時車程，總面積為2.56萬英畝，是緬甸境內第一個簽署拉姆薩公約的溼地，是候鳥遷徙必經之地，極具開發觀光旅遊的價值。Shwe Pyi Aye公司獲得勃固省的環境保護和自然資源部授權合作，可在溼地中360英畝內進行開發，未來將發展生態旅遊和建設環保度假村。

國立台灣海洋大學校長張清風與緬甸SHWE PYI AYE公司董事長明佑特27日上午在海洋大學行政大樓簽署產學合作意向書，圖由左至右依序為科技部產學及園區業務司副司長涂君怡、海大校長張清風、緬甸SHWE PYI AYE公司董事長明佑特、台緬經貿文化交流協會理事長楊歧。（記者俞肇福翻攝）

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