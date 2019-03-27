飯店、家戶溫泉費爭議 水利署：地方可採階梯式收取

2019-03-27 12:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕礁溪溫泉名聞遐邇，吸引不少旅客前往朝聖，當地飯店溫泉使用量大，一般住家使用量相對少，溫泉費該怎麼收取引發討論。對此，水利署表示，飯店業者目前每度9元、家戶每月300元，已經有落差，而實際如何收取也具有彈性，地方政府亦可提出階梯式方案，與水利署進行協商。

水利署表示，民國2003年7月訂定溫泉法，落實管理溫泉事務，並依據溫泉法第11條授權徵收溫泉取用費，依規費法第10條規定，核算為每度9元收入專供直轄市、縣（市）政府辦理溫泉資源保育、管理及溫泉區公共設施之相關用途使用。

對於礁溪民眾的意見反映，水利署解釋，已於2014年針對民生使用之溫泉取用費合理費率修正溫泉取用費徵收費率及使用辦法第3條，將家戶溫泉取用費依合理使用量估算徵收每月300元，相當於一天10元。

水利署指出，溫泉及地熱這類資源非屬民生必需品，又因資源稀少性涉總量管制分配公平性，所以必須得收費。而每月300元是以4口之家戶，每天用水2.4立方公尺（每人每日泡湯一次、浴缸每次用水0.6立方公尺）估算，費用十分低廉，遠低於旅宿業者。

水利署補充，溫泉費收取可以有其彈性，若有民眾認為使用量不多，也可裝設溫泉水表依表計費，且目前法規已授權宜蘭縣政府可進行調整，包括依照不同使用級別訂出階梯式收費標準，提出相關方案後，水利署會與縣府進行討論協商。

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