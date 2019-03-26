礁溪住戶溫水費與業者一樣 地方促調降

2019-03-26 12:39

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪鄉溫泉飯店林立，不過，礁溪鄉長張永德今在擴大縣務會議時指出，礁溪鄉住戶抽取的溫泉水比飯店、民宿營者收取的量少很多，但水費收費標準都一樣是1度9元，明顯不公平，盼縣府能研議將一般住戶溫泉水費調降到1度5元；府水利資源處回應，溫泉水費徵收標準由水利署訂定，將協助轉達地方的聲音。

礁溪溫泉每天抽取總量管制上限為1萬4326噸，一般住戶佔3000噸，剩餘量屬於飯店與民宿業者所有，也就是說，飯店與民宿業者較一般民眾每天可多抽8326噸；張永德指出，住戶抽取的溫泉水真的少業者很多，但收取的水費卻都一樣，真的很不公平，地方期盼能將每度調降到5元以下，2014年就已向縣府反映這個問題，但遲遲未獲得縣府的重視與改善。

張永德指出，另外，縣府收取的溫泉水費，10分之1給水利署，10分之9留在地方，這些費用應該部分回饋地方建設。

水利資源處長陳春錦回應，2014年開始就曾向水利署反映過好幾次，希望能調降一般住戶的溫泉水費收費標準，縣府會持續向水利署溝通，針對礁溪比較特殊的住家、營業混合的型態，訂定出差別費率。

針對水費是否能回饋地方？陳春錦指出，縣府每年收取的水費約2000萬元，用來支應礁溪建置觀測井等儀器設備，做好礁溪溫泉的管理，礁溪溫泉公園的設備，大多也都是以這筆費用來支應，大部分的錢都已用來回饋地方。

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