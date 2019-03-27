穿10年外套裂開被媽用愛縫好 同事竟笑「你乞丐哦！」

2019-03-27 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕只是惜福，同事竟然嘲笑，「你乞丐哦！」

一名男網友到臉書社團「爆怨公社」透露，有件外套已經穿了10年，最近發現縫線處裂開了，媽媽建議原PO丟掉，不過原PO認為還能穿，就請媽媽幫忙把裂開的地方縫補起來，沒想到原PO穿著媽媽用愛心一針一線縫補好的外套到公司時，同事看見竟嘲笑，「你是乞丐哦！你乞丐哦！你乞丐哦！幹嘛還不丟掉啦！」這些話不斷刺著原PO的心。

雖然媽媽縫補得不是很完美，但這是已患有老花眼的媽媽，辛苦地用著針線慢慢縫起來的，「都是阿母的愛」，原PO解釋，「我不是買不起我只是惜福！」並向最愛的媽媽喊話，「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶」、「媽媽我愛你」。

網友看完紛紛留言，「我娘連內褲都縫了」、「這我穿，阿母縫過的滿滿愛」、「母親的愛無價」、「回他，你才沒人愛，這縫的不是線，是愛好嗎」、「其實你可以笑笑回他，你不懂～這件衣服有媽媽滿滿的愛，無價」、「笑你的人才乞丐」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/