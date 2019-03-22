「才沒這麼命苦」媽堅不抱狗自打臉 兒嘆：地位又低了

2019-03-22 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕再三強調討厭狗的長輩，最後被狗收服的實例再添一樁。

有男網友到臉書社團「爆怨公社」透露，6年前，他朋友送了他一隻狗，他帶回家時，和媽媽說，「如果覺得可愛可以抱牠」，媽媽不以為意地回應，「你們小時候我抱你、抱你姐、抱你弟，現在要抱狗，我才沒這麼命苦」，好不容易拉拔3個孩子長大，終於可以清閒一點，媽媽明確表達一點都不會想抱新家庭成員的意念。

沒想到幾年的時間，媽媽就變了，近日媽媽回家，原PO熱情迎接，「嗨，媽，回來啦！要吃個點心嗎？冰箱裡...」原PO話都還沒說完，只見媽媽眼裡只有狗，寵溺地向狗說，「Hi，Apple～來抱抱」，原PO一看無奈地想著，「完全無視我了，我的階級又低一級了，而且這狗的眼神...是在看低等人的眼神啊！」

網友看完笑翻，「嘖嘖，瞧瞧那態度、那眼神」、「狗：看什麼，抱來的」、「狗：怎麼？還不給我倒茶來」；不少網友也同病相憐，「我家也是，媽媽的眼裡只有毛小孩...講話可溫柔的咧」、「我也是，當初我養的，最後搶走了我老公」。

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