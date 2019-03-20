妻子出門數小時...他獨自顧小孩好崩潰：托嬰中心在哪？

2019-03-20 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕不要再說顧小孩很輕鬆！一名男網友的妻子出門弄頭髮，剩下自己在家顧小孩，才沒多久就累到想找托嬰中心，其他網友看完心有戚戚焉地說，「知道老婆的辛苦了嗎？」

「顧到厭世了！」男網友到臉書社團「爆怨公社」透露，「下午老婆大人去髮廊，然後我顧小孩」，才沒多久的時間，原PO就幫孩子換了4次尿布，換完尿布把小孩抱到床上，一放下，小孩就開始嚎啕大哭，「所以我抱了快1小時，手都快斷了」，但距離妻子回家還有段時間，「老婆還護加洗才回來」，原PO崩潰地求救，「托嬰中心在哪？」並委屈地說，「我感冒了說」。

網友看了紛紛留言，「所以笑說全職媽媽很輕鬆的人，真的該把孩子丟給他一天看看」、「體驗看看沒有上班的全職媽媽在家有多輕鬆」、「你知道媽媽就算感冒了也要顧小孩嗎」、「只是一打一，幾個小時而已，她平常一打一24小時耶」、「老婆懷胎10個月到生產陣痛，小孩呱呱落地，不眠不休的起來餵奶、煮飯、做家事，小孩生病打針自己帶去，是件甜蜜的負擔，而你才顧一下，就開始厭世，嘖嘖嘖...還小抱怨咧！真叫人生氣」。

不少媽媽也回應，「我老公常常跟我說顧小孩是最輕鬆的工作、我真想讓他嚐嚐看他所謂的輕鬆工作」、「各位爸爸們，別再說顧孩子有多輕鬆，整天在家除了做家事跟故小孩，都不知道上班人的有多累這種話了」、「幫忙顧一下不會怎麼樣啦！我雙胞胎顧一整天可以的啦！想想你只負責享受，跟她懷孕的那十個月的辛苦，帶一下會讓你感到開心知道嗎？甜蜜的負擔」。

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