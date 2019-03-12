3歲童叫媽討奶喝 她牽手結帳突驚醒：你誰啊？

2019-03-12 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕沒睡醒常會下意識地不小心鬧出笑話。一名媽媽被3歲小孩哀求，「要喝木瓜牛奶」，她順手牽到櫃檯結帳，才突然驚覺，這孩子是誰啊！

這名媽媽到臉書社團「爆怨公社」透露，她在超商選購東西時，一名年約3歲的孩子，突然拉了一下她的褲管並說，「媽媽，我要喝木瓜牛奶」，原PO立刻回應，「不行，家裡還有牛奶，喝完再說」，接著牽起孩子的手，一同走到櫃台結帳，動作一氣呵成，就像一般母子般親暱，突然間，原PO驚覺不對勁，「等等！我的孩子都大了呀！」而且現在這個時間，孩子們都在學校上課了，「那我現在牽的...是誰啊？」原PO低下頭，望向手緊牽著的孩子，一臉驚恐，不禁脫口而出，「你是誰啊？」

「一早腦袋還沒開機」，沒想到就遇到半路認親，自己還中招，原PO這件糗事全被孩子的親媽以及店員看在眼裡，被笑到不可自拔，原PO心靈受傷，崩潰地說，「我想...我大概1個月之內，都不敢進去這間店了」。

網友看見紛紛笑翻，「樓主太好笑了，我也笑到發抖」、「哈哈哈～如果我是那個媽媽一定會笑到上氣不接下氣」、「她媽媽心臟也很大顆，陌生人牽了孩子的手，還可以不制止...哈哈哈」、「小孩表示：可惡，差點賺到一瓶牛奶」。

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