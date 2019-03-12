「燒掉還埋土裡？」4歲兒祝爸「一路好走」網笑翻

2019-03-12 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕一名4歲兒子竟然已經開始思考父親的後事了。

父親到臉書社團「爆廢公社」透露和兒子間的相處趣事，兒子突然問他，「爸爸你死以後要燒掉還是埋土裡？」沒想兒子才4歲，就要交代起自己的後事了，原PO感觸地思索著，「依命理角度爸爸忌土金水缺木你幫爸爸樹葬好了（環保），要在神木旁邊喔！」兒子一臉天真地問，「為什麼？」原PO驕傲地說，「因為我是巨根」，兒子聽完後以一聲，「喔～」輕輕帶過，原PO不滿地笑說，「喔啥會...（兄弟腔）（臨死前還要被敷衍）超中二！」

父子間可愛的對話讓網友笑翻，「哈哈哈～笑死我了～肯定是電視看太多」、「小孩太貼心了」、「沒白養也沒白疼了」、「想必許兄是做葬儀社的，小孩兒濡目染，自然就會了～哈哈」、「哈哈我兒子這樣跟他爸說一定被揍」。

原PO也貼出兒子送給他的父親節卡片，兒子一筆一畫用心道出祝福，可以看出兒子對爸爸的愛，不過最後一句，「希望您一路好走」，讓溫馨的卡片頓時變得五味雜陳，網友開玩笑地說，「前面好溫馨，後面什麼鬼啦！一路好走，哈哈哈」、「只差沒補一句含笑九泉了」、「他有寫到保險記得改受益人嗎」、「我還以為真的走了...看到這紙條差點噴淚」；雖然有趣，不過網友都明白，「雖是童言童語，在他小小心靈是要伴你一生至終」。

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