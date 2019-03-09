申訴台鐵親子車廂被霸占 車長反應讓媽媽好受傷

2019-03-09 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕親子車廂的美意全沒了！有媽媽帶著孩子搭乘台鐵親子車廂，卻發現裡面幾乎9成都不是帶著孩子的家長，她還被一名乘客警告不要讓孩子亂跑，這名媽媽氣炸了呼叫車長，車長雖然最後有請不符合資格的乘客離開，但卻向其他乘客道歉並說是「這位太太趕他們走的」，讓這名媽媽氣炸了。

網友在臉書社團「爆料公社」幫忙代PO文章，有媽媽因為帶著小孩，特地不惜千辛萬苦訂了台鐵的親子車廂，沒想到一進到裡面，竟發現高達9成乘客都不符合進到親子車廂的資格，「老阿北、阿兵哥、外勞、上班族、學生，我只看到一對母女埋在當中」，辛苦訂到的親子車廂竟是這種景象，她看了相當絕望，「壓到（倒）我的稻草是阿北跟我說妳小孩不要亂跑」，她在內心吶喊，「親子車廂就是要讓孩子跑的，你們這些人滾出去」。

這名媽媽受不了，按下緊急對講機請車長前來查票，車長來到親子車廂，媽媽向車長反映，「這一堆人他們有票嗎？」車長竟回應，「週五人很多他們在這邊不會怎樣」，媽媽憤怒地用手指向標示，「非持有本車廂票乘客勿進來12車廂，加收50%票價」，車長才終於開始趕人，但向乘客們致歉後卻指明「是這位太太趕他們走的」，媽媽爭取正當的權益卻反而像是她害了其他人，雖然後來她和孩子有好好享受到親子車廂的自由空間，但這次的體驗讓她氣憤不已，直呼，「覺得被車長霸凌比被路人阿北霸凌更怒」。

「你們還有1-11車廂，我們就只有這個小小的12車廂，以及少得可憐的詭異班次」，親子車廂這麼稀有，努力買到票卻是這種下場，媽媽透露，最後竟還發現有2名男子衝到哺乳室偷拍，沒有關掉閃光燈，媽媽才驚覺此事，崩潰吶喊，「有夠變態」、「你們這樣守在哺乳室前面還偷拍我真的夠了」。

據《聯合報》報導，對此，台鐵回應，依照列車長回報，列車長當場有查票，並請不符合資格的乘客到其他車廂中，至於這名媽媽指控列車長提到「是這位太太趕他們走的」的情節，尚在釐清中。

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