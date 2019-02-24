兒見亂丟垃圾大叫「自私人類」 媽嚇到：超怕被打

2019-02-24 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕小孩的真性情雖然可愛，但有時也讓家長好汗顏，有媽媽載孩子上學時，看見一名機車騎士隨手丟棄寶特瓶，孩子隨即用手指著騎士，並大聲地說，「有自私的人類亂丟垃圾」，媽媽超怕騎士一時氣憤會衝過來打她，那30秒的等紅燈時間對她而言好漫長。

這名媽媽到臉書社團「爆怨公社」透露，等紅燈時，突然前面一名機車騎士，隨手就亂丟空寶特瓶，兒子看見隨即用手指著那名騎士並大喊，「媽媽妳看有自私的人類亂丟垃圾」，其他路人聽見，順著兒子的手指指向，紛紛看向那名騎士，原PO緊張地向兒子說，「小聲啦！」兒子仍疑惑地詢問，「海豚是不是就是被他害死的」，原PO當下超怕被騎士「揪到路邊打」，「短短三十秒紅燈時間，真的很煎熬」。

後來騎士禁不住眾人的目光，將機車停好後，便下車將空保特瓶撿起來，幸好事情就這麼結束了，原PO毫髮無傷，雖然亂丟垃圾是不對的，但為了生命安全著想，原PO忍不住對兒子說，「只是兒子啊...媽媽真的希望你可以稍微看場合控制音量說話啊！」

網友看完紛紛誇讚，「教育的不錯啊！其實台灣教育沒想像中那麼好，愛亂丟垃圾的真的比例很高」、「好棒的兒子，這樣別人才知道連小孩都知道他這樣是不對的」。

網友也分享家中孩子的事蹟，「我兒子上學路上遇到一個爺爺牽狗狗散步，結果狗便便了。我兒子馬上大聲喊：阿公 你要把大便撿乾淨、要愛護地球！我：... 摁...很乖，但你下次可以小聲一點，很多人在看」、「我兒子更白目...爸：我覺得這家很難吃！兒子呀！你知不知道我們在人家店裡面呀！」

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