5旬男竟要求雙寶孕婦讓座 嗆「看起來只是比較胖」

2019-03-12 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕才50多歲的中年男子，竟要求孕婦讓博愛座，得知對方懷孕還嗆，「看起來只是比較胖」，讓孕婦內心好受傷。

一名懷著身孕的女網友到臉書社團「爆廢公社」透露，她今天搭乘捷運時，坐了博愛座，沒想到突然一名50多歲的男子上前，開口就要原PO讓位，原PO回應，「我是雙寶孕婦」，男子竟嗆，「妳看起來只是比較胖，也沒帶孕婦徽章」，讓原PO好受傷。

原PO認為，不會因為自己是孕婦，「就一定要別人讓座」，每個人身體不適的時候都能使用博愛座，所以沒有隨身帶著孕婦徽章，她也和男子說她並非霸佔博愛座，是真的有需求，但男子還是咄咄逼人，並拍原PO的肩膀，雖然原PO最後還是讓位了，不過「心情很不美麗」，原PO委屈地說，「為何正義魔人要這樣苦苦相逼」。

網友看了都怒了，「50幾歲是廢到像死人了膩？還拍妳的肩？真想扭斷他的手耶」、「我在場我一定嗆他，孕婦是可以隨便拍肩的嗎」、「50歲憑甚麼要求讓座」、「博愛座不是給腦殘的人使用」、「要人家讓位就算了，還言語攻擊，可惡」、「妳要再回他說：看你腳也沒斷啊～用站的就好」。

有網友也遇過類似情形，「我也遇過，一個看起來40-50歲的中年男子看到我，想說我年輕，直接拍我肩示意我起來讓位，但我很大聲回他『我是孕婦』，重點是重點是...我還有掛徽章」、「我9個多月，有好心人讓位，還被一個大媽搶位子」；網友就建議隨身攜帶媽媽手冊或孕婦徽章以備不時之需；有網友就無奈地說，「現在讓座不是美德了，是強迫、理所當然了」。

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