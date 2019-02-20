橡皮擦失蹤事件頻傳！媽崩潰出妙招：再不見試試看

2019-02-20 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕不少小朋友常會不見東西，尤其是橡皮擦，總是像掉落無底洞般，老是得一買再買，有媽媽就想出了妙招，引發網友熱議。

「你再把橡皮擦用不見試試看」，有媽媽想出對付橡皮擦失蹤的妙招，到臉書社團「爆怨公社」貼出照片分享，原PO和廣大的家長一樣，陷入無限購買橡皮擦的深淵中，崩潰吶喊，「到底要買幾個」、「橡皮擦都長腳嗎」，經過無數次的崩潰，終於想出方法，可以看到照片中，一名小男孩脖子戴了一個很像項鍊的東西，但墜子部分卻是大大的橡皮擦，為了留住橡皮擦可謂用心良苦啊！

網友看完紛紛留言，「好大一個」、「掛脖子這塊可以用到博士畢業了」、「它們都有腳，半夜都偷跑了」、「橡皮擦是目前能開啟黑洞的道具之一」。

不少網友深有同感，「我家也是，10幾個了，都掉進黑洞了嗎」、「每個家長都會頭痛的問題。難怪橡皮擦公司都不會倒」、「不止橡皮擦會自己不見，有時還會騰空出現不是媽媽買的橡皮擦」、「我家小朋友也是，不是不見要不然就出現別人的擦子或是拿尺切了它」、「橡皮擦沒失蹤過不像上過學」。

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