近3天氣溫明顯回升 吳德榮：週五轉濕涼

2019-03-26 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕隨著水氣減少，今日全台各地多雲時晴，白天北台灣舒適、南台灣微熱。氣象專家吳德榮表示，今日至週四（28日）全台各地回暖，維持舒適至微熱，直到週五另一鋒面抵達，中部以北將再轉有雨，氣溫下降、轉為濕涼。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今日水氣減少，各地多雲時晴，僅東半部偶有局部短暫雨的機率；白天北台灣舒適、南台灣微熱，各地早晚略偏涼，北部高溫約可升至26度、中部約28度、南部升至31度、東部高溫約28度左右；明日、週四各地晴時多雲，西半部白天微熱、高溫將升至30度以上。

吳德榮表示，週五（29日）隨著另一鋒面抵達，中部以北轉有雨，氣溫降、轉濕涼；週六（30日）鋒面減弱、尚未完全脫離，降雨範圍擴大，南部亦有局部短暫雨的機率，中部以北天氣濕涼。

吳德榮還說，最新模式模擬顯示，週日（31日）會有另一鋒面接踵而至，鋒後有較強冷空氣，降雨更明顯，天氣更濕冷；下週一（4月1日）天氣轉乾冷，下週一晚、週二晨因加上強「輻射冷卻」作用，氣溫會降至最低。

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