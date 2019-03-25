週二起連3天回暖放晴 中南部高溫上看30度

2019-03-25 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕明天（26日）降雨逐漸趨緩，全台各地大多都能陽光露臉，僅東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨；溫度方面，整體也較今天（25日）略為回升，中南部高溫可達30度，提醒民眾留意日夜溫差大。

《中央氣象局》預報，明天僅台灣東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，其他各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴。

「天氣風險公司」指出，明起雨勢緩和轉晴，好天氣將維持到週四（28日）結束，週五開始全台再次降溫轉雨。

氣溫方面，明白天北部及東半部高溫約22至26度，中南部高溫可達29、30度；清晨各地低溫約17到21度，北部及東北部天氣仍稍涼，中南部日夜溫差則較大，請早出晚歸及南來北往的民眾留意氣溫變化，適時增添衣物。

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、花蓮縣及連江縣為中量級；其他縣市均為高量級。

空氣品質方面，明天花東、宜蘭為「良好」等級；北部、竹苗及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏及金門為「橘色提醒」等級。

氣象局也提醒，明天中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門沿海、空曠地區將有較強陣風，沿海風浪較大，請民眾到海邊活動時注意安全。

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