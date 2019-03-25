明起到週四全台大放晴 中南部白天高溫上看32度

2019-03-25 16:39

〔記者蕭玗欣／台北報導〕揮別連日陰雨綿綿的天氣，中央氣象局表示，明天西半部是陽光露臉的好天氣，北台灣高溫可回到23到26度，中南部白天高溫也有31度，不過氣象局提醒，明天仍受東北季風影響，北台灣低溫約16度，中南部則要留意日夜溫差較大。

預報員林定宜表示，今天鋒面通過，各地有較大雨勢，但預計今晚雨勢就會逐漸緩和，明天鋒面影響降低，但仍有微弱的東北季風，北台灣轉為乾乾涼涼的天氣型態，大台北地區氣溫約17到23度，北部約16到26度，中部為18到30度，南部為20到31度。

氣象局預估，這樣的好天氣將持續到週四，週三、週四台灣附近風場吹南風，各地白天氣溫明顯回升，西半部高溫上看30度以上，中南部起碼有31、32度；週五又會有鋒面報到及東北季風增強，全台再度變天，中部以北和東北部有短暫陣雨發生機率，其他地區也會有零星雨勢，預計至少會影響到週日。

氣象局表示，下週二到下週四預估東北季風減弱，各地氣溫稍稍回升，迎風面降雨趨緩，但春天系統變化快速，提醒民眾仍要隨時留意最新資訊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/