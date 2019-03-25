明至週四飆升到30度 彭啟明：週五鋒面接近週日轉乾冷

2019-03-25 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕今（25）日受到鋒面通過影響，中部以北及東北部地區仍然會有短暫陣雨，白天降雨機率還是偏高，預計要到晚上之後降雨才會趨緩。氣象專家彭啟明表示，明（26）日全台各地開始轉晴，週三、四有機會攀到30度，週五又有鋒面接近帶來雨勢，週日、下週一將轉乾冷。

彭啟明表示，目前有道鋒面雲系正逐漸接近北台灣當中，預期中午之前中部以北會有明顯雨勢，中南部雲量也稍多，有短暫陣雨或飄雨的機會，降雨量不算太大。而溫度上今天稍微回溫，清晨各地都還有17-18度，今天中部以北有雨勢，回溫較少，白天約21-23度，中南部可以到24-26度。

預期這波雨勢在下半天會逐漸趨緩，可能晚上會停，明日開始各地逐步轉晴，溫度逐漸回溫，週三、四南風增強，回溫幅度更大，白天高溫都有機會接近30度上下，至於能否挑戰上週的破紀錄高溫則有待觀察。

週五有波較具規模的鋒面接近，可能略強於上週五的鋒面，有機會帶來雨勢，週五、六很明顯，隨後會有東北風帶來較冷空氣，週日、下週一轉乾冷，低溫有機會降到15-16度，但幾天後的預測會較為準確。

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