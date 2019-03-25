中部以北今晚降雨趨緩 吳德榮：週五將再度變天

2019-03-25 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕隨著冷空氣逐漸減弱，今天清晨低溫已比昨日清晨回升，氣象專家吳德榮表示，今天中部以北及東半部仍有明顯降雨，直到今晚天氣才會好轉，明天起全台各地維持舒適至微熱，直到週五（29日）有鋒面抵達，中部以北將再度變天。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，受華南移出的雲系影響，今天中部以北及東半部降雨較明顯，南部山區亦有降雨機率；中部以北天氣仍較濕涼。今晚起雲系通過，天氣好轉；氣溫方面，今日北部高溫在20度左右、中部約23度、南部約在28度、東部在24度左右。

吳德榮表示，明天至週四（26至28日）水氣減少，各地多雲時晴，僅東半部偶有局部短暫雨的機率，氣溫逐日漸升。明天白天北台灣天氣變舒適，南台灣則微熱，各地早晚略偏涼；週三、週四西半部白天微熱、高溫將升至30度以上，週五隨著鋒面抵達，中部以北將轉有雨，氣溫降、轉濕涼。

吳德榮指出，由於是春天的天氣變化，模式模擬愈到期末，不確定性比其他季節大，常會有較大幅度的調整，最新模式模擬顯示，週六（30日）鋒面減弱、尚未完全脫離，週日（31日）另一鋒面及冷空氣接踵而至，天氣將更為濕冷。到底將如何變化，尚待進一步觀察。

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