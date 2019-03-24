華南雲系影響今全台有雨 週二天氣趨穩定

2019-03-24 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕今晨受東北季風持續影響，中部以北及宜花低溫約14至16度，北部局部地區有13度左右低溫，南部及台東低溫約17、18度。白天起東北季風稍減弱，但各地高溫回升幅度不大，僅略為回升1至2度。

受到華南雲系持續影響，全台降雨機率仍偏高；北部及東北部地區有短暫陣雨，降雨範圍較廣，其他地區除南部平地為多雲之外，也都有局部短暫陣雨，提醒各位朋友出門務必記得攜帶雨具。

今日空氣品質部分，午前環境場為東北東風，並挾帶微量境外污染南下影響臺灣空氣品質，影響程度視降雨強度而有所變化；午後逐漸轉為偏東風，西半部為背風側，擴散條件轉差，污染物易累積，全台空氣品質多為普通至橘色提醒等級。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級，中部內陸山區風速偏弱，局部地區可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區風速偏弱，易累積污染物為「橘色提醒」等級。

週一（25日）鋒面通過，中部以北及東北部地區有短暫陣雨，東部、東南部地區及南部山區有局部短暫陣雨，降雨鋒面通過時會較為明顯；其他地區為多雲。週二（26日）因台灣附近水氣減少，各地大多轉為多雲到晴的好天氣，僅東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，西半部山區降雨又以午後短暫陣雨為主。

週三、週四（27日、28日）台灣附近轉南風，氣溫明顯回升，感覺像夏天；同時水氣也偏少，各地大多為多雲到晴的好天氣，僅東半部地區及北部山區有零星短暫陣雨。

國際都市氣象：

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